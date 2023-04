Südafrika will „unfairen“ IStGH verlassen

Südafrika hat Russlands Angriffskrieg in der Ukraine nicht verurteilt. Das Land möchte nach eigenen Angaben unparteiisch bleiben. Der internationale Haftbefehl gegen Wladimir Putin hat nun die Regierung in Pretoria in eine Zwickmühle gebracht. Der russische Präsident plant nämlich eine Teilnahme an einem Treffen der sogenannten BRICS-Staaten im August. Doch die Frage nach einer Festnahme könnte dann sogar schon hinfällig sein. Südafrika will nämlich seine Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof beenden.