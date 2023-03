Den Haag: Putin jetzt offiziell Kriegsverbrecher!

Staatsanwalt leitete vor einem Jahr Ermittlungen ein

Der Staatsanwalt am Strafgerichtshof, Karim Khan, hatte vor einem Jahr Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet. Khan war dreimal persönlich in der Ukraine, unter anderem in der Region Kiew, wo es in der Stadt Butscha ein Massaker gegeben haben soll.