Herzogin Meghan: Kein Küsschen für Prinz Harry

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zuletzt wieder für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt - nicht zuletzt mit ihrem langen Zaudern über eine Zu- oder Absage zur Krönung von König Charles in weniger als zwei Wochen. Abseits des Medienrummels gönnte sich das Paar jetzt ein kleine Date-Night bei einem Basketball-Spiel am Montagabend in Los Angeles.