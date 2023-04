Steigende Zinsen lassen Kreditnehmer zittern

„Niemand damit gerechnet“

Der Hintergrund: In der Vergangenheit waren fix verzinste Kredite bei den Kunden unbeliebt, weil die variable Variante einen niedrigeren Zinssatz hatte. Viele entschlossen sich deswegen für die scheinbar günstigere Alternative, gingen davon aus, dass die Zinsen niedrig bleiben würden. „Niemand hat damit gerechnet, dass der Leitzinssatz so oft in so kurzer Zeit erhöht wird, und jetzt zahlen die Kunden oft mehr als das Doppelte an Zinsen und Rate“, so der Bankenombudsmann Ernst Loos.