Steigende Zinsen: Was Kreditnehmer tun können

In den letzten Jahren waren die Zinsen in Österreich auf einem historisch niedrigen Niveau. Viele haben diese Gelegenheit genutzt, um günstige Kredite aufzunehmen. Doch Inflation und angehobener Leitzinssatz führen bei vielen Kreditnehmern derzeit zur Besorgnis. Das registrieren Beratungsstellen wie Banken. Was man nun tun kann.