Bullen-„Klon“ greift das Original an

Kurioserweise scheint es derzeit so, dass ausgerechnet bei Sturm Graz, am Sonntag Gegner im Bundesliga-Spitzenspiel, jene DNA zu erkennen ist, die man an der Salzach zuletzt vermisste. Das ist allerdings auch kein Wunder, denn die Steirer haben in den vergangenen Jahren immer wieder in Salzburg zugeschlagen, wenn es darum ging, den Kader zu verstärken. Jusuf Gazibegovic, Alexander Prass, Sandro Ingolitsch, David Affengruber, David Schnegg, Stefan Hierländer und Jakob Jantscher – sie alle eint, dass sie einst in der Mozartstadt die Schuhe schnürten und inzwischen in der Murmetropole um Titel kämpfen.