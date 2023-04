Die Bullen wissen, was die Stunde geschlagen hat

Apropos Verletzungen: Andreas Ulmer fehlte am Mittwoch, sein Einsatz am Sonntag wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Sorgen machen muss sich der Meister auch um Rekordeinkauf Lucas Gourna-Douath. Der Franzose brach das Training gestern vor der letzten Spielform ab. Laut „Krone“-Infos ist seine Teilnahme am Spitzenspiel in großer Gefahr. Gar nicht auf dem Platz war Oumar Solet. Der Abwehrchef soll heute wieder trainieren, dürfte daher rechtzeitig fit werden.