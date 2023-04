Freund zu Gerücht um Jaissle: „Da ist nichts dran“

Vertrag bis 2025

„Noch nicht auseinandergesetzt“, habe man sich in der Mozartstadt damit, ob man Jaissle bei einem tatsächlichen Angebot ziehen lassen würde oder Steine in den Weg lege. „Natürlich ist Matthias ein Trainer, der sehr ehrgeizig ist und große Ziele hat, aber er fühlt sich extrem wohl in Salzburg und er hat einen Vertrag bis 2025. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen“, hält sich Freund alles offen.