„Die Weiße Rose“: Gedanken sind frei!

Sofie Pint ist eine selbstbewusste Sophie, die auch Leichtigkeit kennt, wenn sie mit der Freundin, gespielt von Julia Frisch, ulkt. Alexander Köfner als Hans lässt ahnen, was er an der Ostfront sah, aber er ist vom Widerstand überzeugt. Andreas Pühringer als Vater zeigt, was es damals hieß, Familienernährer und zugleich Antifaschist zu sein. Weiters tragen Christian Lemperle und Friedrich Eidenberger zu einer tollen Ensembleleistung bei. Ein wichtiges Stück, das viel Neues erzählt. Sehenswert!