Junger Mopeddieb darf Beute noch gar nicht fahren

Der Tiroler Polizei gelang es nun, einen Mopeddiebstahl in Brixlegg (Bezirk Kufstein) aufzuklären. Der 17-jährige Besitzer hatte sein Zweirad am Bahnhof abgestellt, am nächsten Tag war es nicht mehr da. Der mutmaßliche Täter dürfte ein 14-jähriger Bursch sein - und das Moped nicht seine einzige Beute.