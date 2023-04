Gellender Weckruf | Spitalskanzler

Gellender Weckruf. Es krankt in unserem Gesundheitssystem - kann man das überhaupt noch so formulieren? Nein, eine viel zu freundliche Diagnose, finden Ärzte, Pfleger und Patienten. Für alle, die am Spitalswesen in unserem Land auch nur anstreifen wird offensichtlich, dass unser Gesundheitssystem längst der größte Patient ist. So haben wir für die Schlagzeile unserer heutigen Ausgabe zu einer drastischen Wortwahl gegriffen, die von Insidern als absolut zutreffend bestätigt wird: „Gesundheitssystem im Wachkoma“. Die eine oder andere bissige Stimme aus dem Spitalswesen findet dazu, dass selbst diese Formulierung noch zu harmlos wäre: Was heiße hier, flüsterte eine frustrierte Betroffene, „Wachkoma“? Es ist noch schlimmer! Sieht das auch die Bevölkerung so dramatisch? „Haben Sie noch Vertrauen in unser Gesundheitssystem?“ fragten wir gestern via krone.at. Die alarmierende Antwort: Drei Viertel von fast 40.000 Abstimmenden sagen „Nein“! Ein gellend lauter Weckruf für die Verantwortlichen.