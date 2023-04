Mehr Hilfe für Problemkinder und ihre Familien

Mehr Geld für Prävention

Neben den Schulen versucht man aber auch, schon im Vorfeld zu helfen. Nämlich in den Familien, denn dort nehmen die Probleme durch fehlende Zeit, Betreuung und Liebe ihren Ausgang, sind sich alle Experten einig. So bietet die Kinder- und Jugendhilfe ein mobiles Jugendcoaching an und hat nun das Budget deutlich auf 640.000 Euro aufgestockt. „Gerade in und nach der Pandemie und den damit verbundenen Belastungen der Familien und der Kinder merken wir in vielen Präventionsbereichen einen gestiegenen Bedarf“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Michael Lindner (SPÖ).