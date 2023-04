Zug-Chaos bei Klassenfahrt in die Ewige Stadt

„Arbeiten an weniger Ausfällen“

Die ÖBB entschuldigen sich und betonen, an in mehreren Projekten und Arbeitsgruppen Maßnahmen zur Reduktion von Wagenausfällen zu arbeiten. „Dabei konzentrieren wir Ressourcen auf die Nightjet-Wagen“, heißt es. Zudem gebe es eine Refundierung, wenn die gebuchte Leistung nicht verfügbar ist.