Sein gegen Schein - auch das ist Derby

Nur eine Niederlage in den letzten 13 Spielen für St. Pölten; nur ein Sieg in den letzten elf Partien für die Admira - alleine anhand dieser beiden Fakten ist ersichtlich, wie groß die Kluft zwischen den zwei niederösterreichischen Erzrivalen derzeit ist. Ganz abgesehen von den 20 Punkten, die die beiden in der Tabelle der 2. Liga trennen.