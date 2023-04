Aggressiven Süchtigen mit Pfefferspray gestoppt

Zu einer Festnahme bei einer Suchtgiftkontrolle kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Linzer Innenstadt. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos führten im Bereich des Schillerparks Kontrollen durch und erwischten einen 28-jährigen Bosnier aus Linz, der eine geringe Menge an Cannabiskraut bei sich hatte.