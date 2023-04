Welche Hassnachrichten Politiker in OÖ bekommen

Am Rednerpult im Landtag kann man gar nicht alles an Hass, was man bekommt, wörtlich verlesen - es würde einfach unerträglich, deutete die grüne Abgeordnete Anne-Sophie Bauer an. Das, was sie vorträgt, reicht eh: „Du kleine grüne Bitch. Nimm Dir doch so einen Hurensasylanten...“ - und dann folgt, wie Bauer sagt, von der Absenderin (!) eine Ausführung verschiedener sexueller Gewaltfantasien, „die ich da jetzt nicht vortragen kann“. Ihr zweites Beispiel von einem Mann: „Lass Dich vergewaltigen und sag, es war eine Gruppe von Österreichern. Ich würd‘s Dir auf jeden Fall wünschen.“ Erstaunlich eigentlich, wie sachlich die Grün-Politikerin bei diesem Redebeitrag rein äußerlich wirkt. „Es ist ziemlich unangenehm, wenn man solche Nachrichten kriegt. Es ist auch ziemlich grausig“, sagt sie aber doch dazu: „Und ich sage ganz ehrlich, das muss und soll sich niemand gefallen lassen.“ Sie sagt aber auch dazu, „dass das gar nicht die schlimmsten Sachen sind, die so reinkommen“. Das gehe bis zu tatsächlichen Vergewaltigungsdrohungen oder Morddrohungen.