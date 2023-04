Arbeitsverweigerung: Polizeiarzt vor Gericht

Ein Polizeiarzt stand am Donnerstag vor dem Salzburger Landesgericht. Vorwurf der Anklage: Der Mann sei im Frühling 2022 insgesamt dreimal nicht ausgerückt, nachdem ihn die Polizei zu Rate gezogen hatte. Das sei ein Missbrauch der Amtsgewalt. In allen Fällen ging es um Zwangs-Unterbringungen von psychisch Kranken. Dabei muss ein Arzt feststellen, ob die Betroffenen gegen ihren Willen in die Psychiatrie gebracht werden müssen. Die Einsätze soll der Mann recht uncharmant abgelehnt haben. Einmal, so die Anklage, sagte er: „Das ist am Arsch der Welt. Ich komme nicht.“ Eines Abends hieß es: „Nein, jetzt ist es genug.“