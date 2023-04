Tirol plant emissionslose Öffis im Personenverkehr

Grüner Strom statt schwarzes Gold - so könnte man das Vorhaben des Landes und des VVT in der Zukunft beschreiben. Um den Ausstieg aus fossiler Energie in die Praxis umzusetzen, testet der VVT aktuell einen E-Bus der neuesten Generation. Dieser verkehrt auf der Strecke zwischen dem Innsbrucker Hauptbahnhof, Arzl, Rum und Hall noch bis Ende April. Genau beobachtet wird dabei, ob sich die Reichweite im Echtbetrieb mit den Herstellerangaben deckt oder untertags auch nachgeladen werden muss.