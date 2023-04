Hyperhidrose: Starkes Schwitzen wird zur Qual

Wenn Schwitzen krankhaft ist

„Ob man an Hyperhidrose leidet, lässt sich in der Regel daran erkennen, dass sich die Lebensqualität verschlechtert, man ständig die Hände waschen oder Socken wechseln muss. Stress verstärkt das Problem massiv“, berichtet Dermatologin Dr. Julia Valencak. „Die Erkrankung manifestiert sich meist schon in der Kindheit. Klassischer Beginn ist etwa das Einschulen, wenn die Kinder den Stift aufgrund des starken Schwitzens nicht in der Hand halten können. Eine zweite Welle tritt oft in der Pubertät auf.“