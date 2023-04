53-Jähriger schlug Kontrahenten vom Barhocker

Warum die beiden Männer (53 und 61) in Streit geraten waren, ist derzeit noch unbekannt. Auf jeden Fall dürfte zu viel Alkohol mitgespielt haben. Kurz vor 21 Uhr ereignete sich der Vorfall in einem Lokal in Feldkirchen. Der Jüngere schlug seinem Kontrahenten so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass dieser vom Barhocker fiel. Danach schlug der 53-Jährige nochmals auf den bereits am Boden liegenden 61-Jährigen ein.