Ein neuer Gastjuror für die „Dancing Stars“!

20-jährige Karriere

Mark Seibert absolvierte seine Musical-Ausbildung in New York und Wien. Im Laufe seiner fast 20-jährigen Karriere war er in einigen der beliebtesten Musicals im In- und Ausland zu sehen. So verkörperte er etwa den Tod in „Elisabeth“, Graf von Krolock in „Tanz der Vampire“ oder die Titelrolle in „Jesus Christ Superstar“.