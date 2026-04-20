Wolff: „War selbst Fahrer, also verstehe ich …“

Wolff sieht sich bestätigt

Die Kritik daran, dass man Antonelli mit 18 Jahren schon dem Druck in der Königsklasse ausgesetzt habe, wollte der Mercedes-Teamchef aber nicht einfach hinnehmen. „Sie sagten, er sei zu jung, er mache zu viele Fehler, und wir würden ihn verbrennen. Und das war ein absolut kalkuliertes Risiko. Wir wussten, dass das im ersten Jahr passieren würde.“