Linzer VP verstärkt den Fokus auf den Süden

„VP-Stimme des Südens“ neue Klubobfrau

„Ich bin gerne für die Linzerinnen und Linzer unterwegs, engagiere mich in vielen Bereichen“, sagt Sommer, die ergänzt: „Es gibt genug zu tun, um Linz in den kommenden Jahren weiterzubringen, von der Innenstadt bis zu den Randgebieten. Vor allem auch im Linzer Süden. Das weiß ich als Pichlingerin nur zu gut aus eigener Erfahrung. Der Linzer Süden ist jenes Gebiet in der Stadt, das in den vergangenen Jahren am stärksten gewachsen ist und in dem auch in den kommenden Jahren viel gebaut werden soll. Dennoch haben wir dort das Gefühl, dass man auf uns vergisst. Es reicht nicht nur Wohnungen zu bauen - es geht um viel mehr, nämlich um die allumfassende Versorgung mit Geschäften, Ärzten, Bildungseinrichtungen, Öffentlichen Verkehrsmitteln, etc. Statt Stückwerk braucht es eine Gesamtverantwortung, sonst wird das nichts.“