Mysteriöser Mord: Hoffen auf neue Hinweise

Gut sieben Jahre ist es her, dass der damals 47-jährige Außendienstmitarbeiter Reinhard O. am 31. Oktober 2015 vor seiner Wohnung in Klagenfurt eiskalt ermordet wurde. Die Polizei will aber die Suche nach dem Täter, der sein Opfer mit drei Schüssen aus einem Sturmgewehr in den Rücken getötet hat, nicht aufgeben. „Es ist viel Zeit verstrichen, vielleicht haben sich Umstände geändert – und Zeugen trauen sich mittlerweile, der Polizei zu helfen!“, hofft Chef-Ermittler Gottfried Türk vom Landeskriminalamt. Eben diese Zeugen will man mithilfe des True-Crime-Formates „Fahndung Österreich“ in ServusTV finden.