Pädophiler gab sich in Chats als Mädchen aus

Auch ein Kleinkind (2) wurde Opfer des Mannes

„Er forderte seine Chatpartner dazu auf, geschlechtliche Handlungen an sich oder an anderen vorzunehmen“, berichtet der Staatsanwalt. So entstanden kinderpornografische Videos, die der Wiener auch weitergab. In einem besonders schrecklichen Fall wies er eine junge Frau dazu an, geschlechtliche Handlungen an einem zweijährigen Kleinkind vorzunehmen.