Kultlokal droht nach 70 Jahren der Abriss

In Wels plant die Lawog die aus den 50er Jahren stammenden Altbauten, in denen auch die Baumgartner Stub‘n eingemietet ist, abzureißen und durch neue Gebäude zu ersetzen. Der Abriss soll im Jahr 2024 erfolgen. Damit würde auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt in der Pernau verschwinden.