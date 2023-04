Mindestens 33 Tote bei Schiffsunglück vor Tunesien

Ausnahmezustand in Italien wegen Migrationsbewegungen

Nach den starken Migrationsbewegungen über das Osterwochenende hat die Regierung in Rom am Dienstag den Ausnahmezustand für sechs Monate ausgerufen. Dadurch soll die Rückführung von Migranten ohne Recht auf Verbleib in Italien erleichtert werden.