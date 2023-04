Bub (7) in Deutschland mit Messer attackiert

Der 60-jährige Mann soll dem Jungen am Donnerstagvormittag in der Oleariusstraße am zentralen Hallmarkt eine Stichverletzung zugefügt haben. Er wurde am Donnerstag vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht auf Freitag bei der Polizei. Der Siebenjährige wurde nach der Tat medizinisch behandelt und befindet sich nicht in Lebensgefahr.