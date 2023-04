Offiziell im Namen der Gemeinden unterwegs

Der Geschäftsführer des Verkehrsverbund Vorarlberg, Christian Hillbrand, brachte es am Freitag in der neuen ÖBB-Remise in Bludenz auf den Punkt: „Was lange währt, ist endlich gut.“ Nach dem Desaster mit dem Hersteller Bombardier, der nach zahlreichen Ankündigungen schlussendlich die für Vorarlberg bestellten Talent 3-Züge nicht liefern konnte, fahren mittlerweile zumindest elf der danach in Auftrag gegebenen hochmodernen Siemens-Garnituren „Desiro ML“ auf Vorarlbergs Schienen. Bis Oktober sollen dann alle 21 reservierten Züge dieses Modells zur Verfügung stehen.