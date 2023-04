„Schwieriger Winter“ endet mit Zufriedenheit

Besser als die Vorsaison, schlechter als vor der Pandemie - so in etwa lässt sich der abgelaufene Winter aus der Sicht der Vorarlberger Seilbahner zusammenfassen. An den insgesamt 3600 Betriebstagen nutzten rund 5,2 Millionen Skifahrerinnen und Skifahrer das Angebot der Bergbahnen - das sind 100 Betriebstage und rund vier Prozent Ersteintritte mehr als in der Vorsaison.