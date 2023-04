Roboter half bereits bei mehr als 500 Operationen

Wunsch nach zweitem Roboter

Neben dem Roboter in Leoben verfügt die Steiermark noch über ein weiteres Gerät in Graz. Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich auf stolze 1,5 Millionen Euro, inklusive Umbauarbeiten und Trainings wurden drei Millionen Euro im LKH Hochsteiermark investiert. Entwickeln sich die Operationszahlen so weiter, wird der Wunsch nach einem zweiten Roboter in Leoben immer lauter. Da traf sich gut, dass auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß zur Zwei-Jahre-Feier am Donnerstag kam.