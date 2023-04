Horror-Unfall: Alkolenker zu Haftstrafe verurteilt

„Wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen“

Am Donnerstag saß der Unfalllenker wegen fahrlässiger Körperverletzung in Graz vor Gericht. „Sie haben Ihren Freund fast ins Jenseits befördert, das ist Ihnen schon klar?“, fragte Richter Erik Nauta - „Ja, und es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen“, so der Angeklagte, der verletzungsbedingt selbst noch arbeitsunfähig ist.