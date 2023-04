Wüste Drohungen gegen die Ex-Freundin

Im aktuellen Fall ist es seine 24-jährige Ex-Freundin, die die dunkle Seite des türkischen Staatsangehörigen zu spüren bekommt. Die Slowenin, mit der er eine zweijährige Tochter hat, beendet die turbulente Beziehung bereits vor einem Jahr und geht auf Distanz, konsequent ignoriert sie die Anrufe und Textnachrichten ihres ehemaligen Partners. Was den Mann erst recht in Rage bringt. Denn er will vor allem Kontakt zum gemeinsamen Kind.