US-Sender NPR stellt Twitter-Aktivitäten ein

Kritik auch von BBC

Auch der öffentliche britische Sender BBC wurde in seinem Account zunächst weiter als von der Regierung finanziert bezeichnet. Dabei hatte Musk in einem Interview mit der BBC in der Nacht zum Mittwoch angekündigt, die Markierung in „öffentlich finanziert“ zu ändern. Auch die BBC hatte bei Twitter gegen die falsche Auszeichnung protestiert.