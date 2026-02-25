Machete lag am Beifahrersitz: „Ich hack’ euch um!“

Ein betrunkener Burgenländer ging mit einer scharfen Hiebwaffe auf einen Freund los. Der zog sich eine tiefe Schnittwunde zu. Warum der 40-Jährige denn eine Machete im Auto habe, wollte die Richterin beim Prozess in Eisenstadt wissen. „Das ist für mich ein Gartenwerkzeug.“
Kurz hatte man gegen den hageren Nordburgenländer sogar wegen versuchten Mordes ermittelt, ehe der 40-Jährige wegen schwerer Nötigung und Körperverletzung auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt Platz nehmen musste.
„Angesoffen und Auto, das geht gar nicht“
Vor sechs Wochen verließ der Mann nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin – sie ist mittlerweile die ehemalige – wutentbrannt die feuchtfröhliche Party im Haus eines Freundes. Später sollten 1,5 Promille gemessen werden. Er startete den Wagen. Der Freund versuchte, ihn von der Fahrt abzuhalten. „Angesoffen und Auto, das geht für mich gar nicht!“
Plötzlich hielt der Arbeitslose eine Machete in der Hand, die auf dem Beifahrersitz lag und schrie: „Ich hack’ euch alle um, ich stech’ euch ab!“
Er hat sich entschuldigt. Vergessen ist die Angelegenheit aber nicht.
Der verletzte Freund
Was tun, wenn jemand mit einer 40 Zentimeter langen Klinge vor dem Gesicht herumfuchtelt? Aus Reflex griff der Freund hin und zog sich eine tiefe Schnittwunde an der Hand zu. „Ich dachte, das Ding steckt in der Scheide.“ Der Angeklagte brauste los, der Führerschein wurde ihm bei der Verhaftung abgenommen.
Warum er denn eine Machete mitführe, will die Richterin wissen. „Das ist für mich ein Gartenwerkzeug. Mehr nicht.“ Im Jänner? Bei Minusgraden?
Einmaliger Ausrutscher?
Jedenfalls nahm der Verletzte keinen Krankenstand in Anspruch. „Er hat sich entschuldigt. Vergessen ist die Angelegenheit aber nicht. Ich wünsche ihm, dass das wirklich ein einmaliger Ausrutscher war.“
Bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft kommt der bislang Unbescholtene mit 10 Monaten bedingt davon. Während der dreijährigen Probezeit wird ihm Bewährungshilfe zur Seite gestellt.
