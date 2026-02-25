Machete lag am Beifahrersitz: „Ich hack’ euch um!“

„Angesoffen und Auto, das geht gar nicht“

Vor sechs Wochen verließ der Mann nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin – sie ist mittlerweile die ehemalige – wutentbrannt die feuchtfröhliche Party im Haus eines Freundes. Später sollten 1,5 Promille gemessen werden. Er startete den Wagen. Der Freund versuchte, ihn von der Fahrt abzuhalten. „Angesoffen und Auto, das geht für mich gar nicht!“