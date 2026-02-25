Vorteilswelt
Bei Olympia verletzt

Auch Pittsburgh lange ohne Sidney Crosby

US-Sport
25.02.2026 17:32
Sidney Crosby
Sidney Crosby(Bild: AP/Petr David Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sidney Crosby wird nach dem kanadischen Team in der entscheidenden Olympia-Phase auch den Pittsburgh Penguins einige Zeit fehlen. 

0 Kommentare

Der Kapitän des in der National Hockey League (NHL) tätigen Clubs werde mindestens vier Wochen fehlen, verlautete der Verein am Mittwoch. Crosby hatte sich am 19. Februar beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinale über Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen und verpasste deshalb das Semifinale und das gegen die USA verlorene Finale.

Lesen Sie auch:
Gold-Jubel bei den US-Amerikanern! 
Frust bei Kanada
Olympia-Gold für US-Boys nach Overtime-Krimi
22.02.2026

Der 38-Jährige hält in dieser NHL-Saison nach 56 Partien bei 27 Toren und 32 Assists. In seiner Karriere brachte es der dreifache Stanley-Cup-Sieger in 1.408 Matches auf 652 Treffer und 1.094 Vorlagen.

US-Sport
25.02.2026 17:32
