Auch Pittsburgh lange ohne Sidney Crosby

Der Kapitän des in der National Hockey League (NHL) tätigen Clubs werde mindestens vier Wochen fehlen, verlautete der Verein am Mittwoch. Crosby hatte sich am 19. Februar beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinale über Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen und verpasste deshalb das Semifinale und das gegen die USA verlorene Finale.