Auch Pittsburgh lange ohne Sidney Crosby

Sidney Crosby wird nach dem kanadischen Team in der entscheidenden Olympia-Phase auch den Pittsburgh Penguins einige Zeit fehlen.
Der Kapitän des in der National Hockey League (NHL) tätigen Clubs werde mindestens vier Wochen fehlen, verlautete der Verein am Mittwoch. Crosby hatte sich am 19. Februar beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinale über Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen und verpasste deshalb das Semifinale und das gegen die USA verlorene Finale.
Der 38-Jährige hält in dieser NHL-Saison nach 56 Partien bei 27 Toren und 32 Assists. In seiner Karriere brachte es der dreifache Stanley-Cup-Sieger in 1.408 Matches auf 652 Treffer und 1.094 Vorlagen.
