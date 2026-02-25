Vorteilswelt
Linzer Flughafen

Chefsuche am Airport: Nur mehr zwei Bewerber übrig

Oberösterreich
25.02.2026 16:30
Der neue Chef wird auch als Krisenmanager tätig sein müssen.
Der neue Chef wird auch als Krisenmanager tätig sein müssen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der finanziell angeschlagene Linzer Flughafen sucht einen neuen Geschäftsführer – und dieser könnte bereits in den kommenden Tagen präsentiert werden. Politisch wird die Entscheidung zur Chefsache.

Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für den Linzer Airport befindet sich im Landeanflug: 111 Interessenten hatten sich für die Nachfolge von Norbert Draskovits – sein Vertrag als Geschäftsführer der Flughafen Linz GmbH läuft heuer aus – beworben. Nun sind nur mehr zwei Kandidaten übrig, wie der „Krone“ aus informierten Kreisen bestätigt wird.

Keine Namen kursieren
Namen sind aus dem Auswahlverfahren bisher nicht nach außen gedrungen. Denkbar wäre aber etwa, dass jemand aus der zweiten Managementreihe eines anderen österreichischen Regionalflughafens den Chefposten in Linz übernimmt. Die Entscheidung dürfte jedenfalls schon innerhalb der kommenden Tage fallen. Dass derart rasch Klarheit geschaffen wird – die Bewerbungsfrist endete erst Ende Jänner – ist wohl auch den herausfordernden Umständen geschuldet: Der Airport schrieb seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust.

Lesen Sie auch:
Am Linzer Flughafen wird noch heuer ein neuer Geschäftsführer landen.
Krisen-Manager gesucht
111 Bewerber wollen Chef von Linzer Airport werden
26.01.2026
36 Mio. Euro Kosten
Linz bekommt Ende März den Frankfurt-Flug zurück
04.02.2026

Entscheidung ist letztlich Chefsache
Die finale Entscheidung treffen die Eigentümer – also Land OÖ und Stadt Linz. Und dort wird die Personalauswahl letztlich zur absoluten Chefsache erklärt: Abstimmen werden sich Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrat und Flughafen-Aufsichtsratschef Markus Achleitner (beide ÖVP) sowie der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Offiziell heißt es zu all dem von allen Seiten aber nur: „Das Auswahlverfahren läuft noch. Mehr lässt sich dazu aktuell nicht sagen.“

