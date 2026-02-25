Chefsuche am Airport: Nur mehr zwei Bewerber übrig

Keine Namen kursieren

Namen sind aus dem Auswahlverfahren bisher nicht nach außen gedrungen. Denkbar wäre aber etwa, dass jemand aus der zweiten Managementreihe eines anderen österreichischen Regionalflughafens den Chefposten in Linz übernimmt. Die Entscheidung dürfte jedenfalls schon innerhalb der kommenden Tage fallen. Dass derart rasch Klarheit geschaffen wird – die Bewerbungsfrist endete erst Ende Jänner – ist wohl auch den herausfordernden Umständen geschuldet: Der Airport schrieb seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust.