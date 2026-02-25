Chefsuche am Airport: Nur mehr zwei Bewerber übrig

Der finanziell angeschlagene Linzer Flughafen sucht einen neuen Geschäftsführer – und dieser könnte bereits in den kommenden Tagen präsentiert werden. Politisch wird die Entscheidung zur Chefsache.
Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für den Linzer Airport befindet sich im Landeanflug: 111 Interessenten hatten sich für die Nachfolge von Norbert Draskovits – sein Vertrag als Geschäftsführer der Flughafen Linz GmbH läuft heuer aus – beworben. Nun sind nur mehr zwei Kandidaten übrig, wie der „Krone“ aus informierten Kreisen bestätigt wird.
Keine Namen kursieren
Namen sind aus dem Auswahlverfahren bisher nicht nach außen gedrungen. Denkbar wäre aber etwa, dass jemand aus der zweiten Managementreihe eines anderen österreichischen Regionalflughafens den Chefposten in Linz übernimmt. Die Entscheidung dürfte jedenfalls schon innerhalb der kommenden Tage fallen. Dass derart rasch Klarheit geschaffen wird – die Bewerbungsfrist endete erst Ende Jänner – ist wohl auch den herausfordernden Umständen geschuldet: Der Airport schrieb seit 2020 in Summe 37 Millionen Euro Verlust.
Entscheidung ist letztlich Chefsache
Die finale Entscheidung treffen die Eigentümer – also Land OÖ und Stadt Linz. Und dort wird die Personalauswahl letztlich zur absoluten Chefsache erklärt: Abstimmen werden sich Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrat und Flughafen-Aufsichtsratschef Markus Achleitner (beide ÖVP) sowie der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Offiziell heißt es zu all dem von allen Seiten aber nur: „Das Auswahlverfahren läuft noch. Mehr lässt sich dazu aktuell nicht sagen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.