14-Jährige in U-Haft, weiter Rätselräten um Motiv

Die MA 11 erläuterte zudem die Hintergründe des Prozedere der Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und der WG. „Sobald dort festgestellt wird, dass keine Gefährdung gegeben ist, kommt sie zurück in die WG“, so die Sprecherin. „Das heißt, wenn sie nach der Anhaltung zurück in die Wohngemeinschaft kommt, dann ist das nicht mehr akut“, sagte die Sprecherin. „Dort in der WG passiert das soziale Leben, die Kinder haben auch Ausgänge, wir können sie nicht einsperren“, hieß es. Weshalb die Teenagerin am Montag die Einrichtung, die sich unweit des Friedhofs befindet, verlassen hatte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.