Chefposten im ORF wird früher ausgeschrieben

Wer künftig an die Spitze des ORF will, muss sich früher bewerben: Die Bundesregierung zieht die Ausschreibung für den Generaldirektor künftig um drei Monate vor. Gleichzeitig werden die Auswahlregeln präzisiert und klare Vorgaben für eine mögliche vorzeitige Abberufung geschaffen. Auch bei staatlichen Inseraten soll es neue Leitplanken geben.