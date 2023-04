„Tierflüsterin“ mit Herz für Pelziges & Fedriges

Igel ohne Gesicht

Auch von der Tierarztpraxis, wo Anschi Auer arbeitet, kommt oft „Arbeit“ mit nach Hause. So wie ein kleiner Igel, dem im Vorjahr das Gesicht weggemäht worden ist. Normalerweise erlöst man so ein Tier. „Er hatte aber einen enormen Lebenswillen. Hat gefressen, obwohl von seinem Gesicht wirklich nicht viel übrig war.“ Der kleine Mann hat es geschafft und überlebt. Er ist blind, was ihn aber nicht stört. In wenigen Wochen darf er zu einer Bekannten ziehen, die einen Garten hat, aus dem er nicht hinaus kann. Dort darf er seinen Lebensabend verbringen. „Wenn man dann solche Happy Ends sieht, weiß man, warum man sich so viel Mühe macht“, so Auer.