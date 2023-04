Grüne sehen nur Lippenbekenntnisse der Koalition

Dieser Klimacheck fiel allerdings nicht sehr positiv aus - den Grünen fehlt es an konkreten Zielen und Transparenz. „Diese sogenannte „Nachhaltigkeits“-Koalition ist ja nur die alte Regierung in einem neuen Gewand. Die vielen Lippenbekenntnisse bringen nichts, wenn weiter nichts getan wird“, merkt Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen, kritisch an. „Kärnten hat den höchsten CO₂-Verbrauch pro Kopf und muss doppelt so schnell die Energiewende vorantreiben.“ Voglauer verweist dazu auch auf einen Bericht des Landesrechnungshofs, in dem angemerkt wurde, dass das Land Kärnten gut beim Beschließen, aber schlecht beim Durchführen sei.