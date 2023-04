Nach dem Osteressen verschwand 82-Jährige spurlos

Unterkühlt, aber am Leben

Schließlich konnte die Frau kurz nach 2 Uhr im Bereich des Kreuzweges unterhalb des Pösmayersteiges, etwa 900 Meter von ihrer Wohnadresse entfernt, anscheinend unverletzt, aber unterkühlt in einem Graben liegend gefunden und geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Ordensklinikum Linz Elisabethinen eingeliefert.