Russland will vermehrt Luftlandetruppen einsetzen

Kämpfe um Bachmut gehen weiter

Auch am Wochenende setzte die russische Armee nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe an der Front in der Ostukraine fort. Es habe Luftangriffe und Artilleriebeschuss gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag mit. Mehrere Städte und Ortschaften in der Region Donezk seien unter schweren Beschuss geraten. Die ukrainischen Streitkräfte hätten mehrere Angriffe abgewehrt. Auch in Bachmut hielten die Kämpfe demnach an. Die russischen Truppen versuchten weiterhin, die seit Monaten schwer umkämpfte Kleinstadt unter ihre Kontrolle zu bringen.