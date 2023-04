Ostersonntag bleibt kühl und regnerisch

Wärmer und vor allem sonniger wird es dann am Ostermontag in ganz Österreich. Nur im Waldviertel bis in die Steiermark werden am Vormittag noch einzelne Schauer erwartet. In den restlichen Bundesländern startet der Tag freundlich, mit viel Sonnenschein. Tagsüber setzt sich dann vor allem im Osten die Sonne durch. Bei nur schwachem Wind steigen die Temperaturen wieder an und erreichen bis zu 17 Grad.