Die geheime Liste der Lustenauer Austria

Richtige Trainings-Fights

Kein Geheimnis ist auch, dass der Brasilianer Anderson in Hartberg wegen einer Muskelzerrung vorzeitig vom Platz musste. Bei Altach fix nicht dabei ist der gelbgesperrte Felix Strauss. Jene 22 Akteure, die auf das Feld laufen werden, sind auf jeden Fall bis in die Haarspitzen motiviert. „Entscheidend wird am Ende sein, wer am Spieltag seine Leistung auf den Platz bringt. Kleinigkeiten machen da den Unterschied aus“, weiß Mader, worauf es heute ankommt.