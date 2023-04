Pitt ließ 105-Jährigen mietfrei bei sich wohnen

Pitt zeigte sich „sehr, sehr gütig“

In einer dieser Immobilien lebte laut der heute 71-Jährigen, die nach dem Verkauf erneut in Pitts Nachbarschaft gezogen war, ein älterer Herr, der kurz zuvor Witwer geworden war. Ihm gegenüber habe sich der Hollywoodstar laut der „Mistress of the Darkness“-Darstellerin „sehr, sehr gütig“ verhalten haben.