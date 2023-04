Lebensgefahr für Kinder, die Fahrbahn queren

In der Siedlung wohnen derzeit schon mehr als 20 Kinder, die in die Schule müssen - und es werden noch mehr, denn weitere Häuser und Wohnblocks sind in Planung. Die Bewohner wünschen sich dringend einen ampelgesicherten Schutzweg - vor Jahren hatte es schon einmal einen Zebrastreifen gegeben. Ihre Bitten wurden auch an Bürgermeister Daniel Lang herangetragen. „Da es eine Landesstraße ist, liegt die Entscheidung leider nicht in unseren Händen. Wir wären selbst froh, wenn es einen sicheren Übergang gäbe“, so Lang. Der Ball liege bei der BH Braunau.