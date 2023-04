„Das Ratschen erinnert an das tägliche Gebet“

„Ich mache das seit rund 30 Jahren. Das Ratschen gehört in Oberalm einfach dazu“, sagt Pollhammer. Die Ratsche, dessen Holzleisten durch Kurbeln in Bewegung gesetzt werden, ersetzt traditionell die Kirchenglocken an den beiden Tagen vor Ostern. „Weil die Glocken ’fliegen’ ja am Gründonnerstagabend nach Rom. Das Ratschen soll die Leute dann ans Gebet erinnern“, erklärt der Oberalmer. Bis die Glocken am Samstagabend, pünktlich zur Auferstehungsfeier Jesu, „zurückfliegen“, dreht Pollhammer an der rund eineinhalb meterlangen Truhen-Ratsche aus Holz.