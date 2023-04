Als der Palmesel in Arrest musste

Unter der Herrschaft von Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo hatten es Traditionen nicht leicht. Der Geistliche, der Salzburg im 18. Jahrhundert als Zentrum der katholischen Aufklärung sah, verbot zahlreiche Feste und Bräuche. Und das auch zu Ostern. Er schaffte die Ölbergandachten ab, bei denen Katholiken der Todesangst Jesu und seines Verrates durch Judas gedachten. Zudem verbot Colloredo jegliche Prozessionen - so auch jene in Puch, die noch heutzutage am Palmsonntag zahlreiche Salzburger in den Tennengau zieht.