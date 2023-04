Alko-Lenkerin beschädigte Ampel und flüchtete

Nachdem eine Lichtzeichenanlage (Ampel) in der Wiener Straße in Linz am Gründonnerstag gegen 1.45 Uhr früh schwer beschädigt worden war, suchten mehrere Polizeistreifen nach dem Unfallfahrzeug. Eine Streifenbesatzung konnte den beschädigten Wagen schließlich im näheren Umkreis auf einem Parkplatz finden.